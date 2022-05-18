Полиция назвала причины лобового столкновения грузовика с легковушкой в Карелии (ФОТО)

ДТП с участием грузовика с легковым автомобилем на автодороге Петрозаводск-Вознесенье произошло из-за того, что водитель не справился с управлением.
Об этом сообщили в полиции Прионежского района, где 18 мая случилась авария.
По данным полиции, 24-летний водитель Kia Rio не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем DAF с полуприцепом.
Авария произошла на повороте извилистого участка трассы.
Водитель Kia получил травмы и был госпитализирован.
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