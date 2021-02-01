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Полиция объявила о пропаже несовершеннолетней девушки в Карелии

Новости. Общество
18:49, 02 Февраля 2021
фото: МВД Карелии
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Сотрудники правоохранительных органов Карелии обратились за помощью в розыске несовершеннолетней девушки, ушедшей из дома и пропавшей без вести.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Карелии.

"Сотрудниками ОМВД России по Олонецкому району разыскивается без вести пропавшая Головина Виктория Антоновна 2004 года рождения. Покинула 1 февраля 2021 года место жительства в Олонце и до настоящего момента её местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.

Приметы девушки: на вид около 20 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы рыжие. Была одета в черную куртку с капюшоном, черные джинсы (джоггеры), серые кроссовки с белой подошвой. При себе имела разноцветный рюкзак.



Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемой или видевших её 1 февраля и позднее, полиция просит сообщить по телефонам: +7-911-661-93-58, +7(81436) 4-14-18.

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