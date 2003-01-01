Полиция объявила в розыск похитителя велосипеда из Петрозаводска

В столице Карелии разыскивается мужчина, подозреваемый в краже велосипеда.

Житель Петрозаводска, подозреваемый в краже велосипеда, объявлен в розыск. Сейчас его личность устанавливается, сообщили в МВД по Карелии.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина подошел к понравившемуся транспортному средству, очистил его от снега и выкатил на пешеходную дорожку.

— Любую информацию о местонахождении разыскиваемого просим сообщить в полицию по телефонам: 89110509802 или 89210118696, — отметили в ведомстве.

Конфиденциальность гарантируется.

Ранее мы писали, что полиция объявила в розыск петрозаводчанина, который может быть причастен к краже товаров из сетевого магазина в микрорайоне Ключевая.