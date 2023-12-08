Полиция объявила в розыск скрывшуюся от суда жительницу Петрозаводска

Полиция разыскивает Федулову Анастасию Сергеевну.

Полиция Петрозаводска устанавливает местонахождение Федуловой Анастасии Сергеевны 1987 года рождения. Женщину обвиняют в краже, она скрывается от суда.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщить по номерам телефонов: 8-981-402-06-14 или 02.

Конфиденциальность гарантируется, заверили в республиканском МВД.