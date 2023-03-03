Полиция опубликовала видеозапись с подозреваемым в преступлении в Петрозаводске

Правоохранительные органы пытаются установить личность мужчины, подозреваемого в краже из магазина в Петрозаводске.
МВД Карелии опубликовало на своем официальном сайте видеозапись с подозреваемым.
Кража из магазина на улице Ровио была совершена в середине января 2023 года.
Всех, кому известна значимая информация о личности и местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по телефонам: 8 911 401 00 07, 8 981 402 57 89.
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