Полиция опубликовала видеозапись с подозреваемым в преступлении в Петрозаводске

Правоохранительные органы пытаются установить личность мужчины, подозреваемого в краже из магазина в Петрозаводске.

МВД Карелии опубликовало на своем официальном сайте видеозапись с подозреваемым.

Кража из магазина на улице Ровио была совершена в середине января 2023 года.

Всех, кому известна значимая информация о личности и местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по телефонам: 8 911 401 00 07, 8 981 402 57 89.