Полиция остановила мотоциклиста в Петрозаводске из-за номерного знака

Автоинспекторы Петрозаводска обнаружили нарушения у водителя мотоцикла.

Накануне дорожные полицейские остановили мотоциклиста, чей регистрационный знак транспортного средства был установлен с нарушением. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Водителю было вынесено постановление об административном правонарушении.

По статистике ГИБДД, в минувшем году в Петрозаводске было зарегистрировано 11 ДТП, травмы в которых получили водители мотоциклов. Для предупреждения аварий с их участием автоинспекторы проводят профилактическую работу.