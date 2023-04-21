Полиция остановила мотоциклиста в Петрозаводске из-за номерного знака

Автоинспекторы Петрозаводска обнаружили нарушения у водителя мотоцикла.
Накануне дорожные полицейские остановили мотоциклиста, чей регистрационный знак транспортного средства был установлен с нарушением. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.
Водителю было вынесено постановление об административном правонарушении.
По статистике ГИБДД, в минувшем году в Петрозаводске было зарегистрировано 11 ДТП, травмы в которых получили водители мотоциклов. Для предупреждения аварий с их участием автоинспекторы проводят профилактическую работу.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание