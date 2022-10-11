Полиция Петрозаводска ищет девушку, скрывшуюся от дознания

Правоохранительные органы столицы Карелии разыскивают подозреваемую в преступлении Алину Ш., сообщили в МВД республики.
Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают Алину Николаевну Ш. 1985 года рождения.
Ее подозревают в имущественном преступлении. Петрозаводчанка скрылась от органов дознания.
Всех, кто знает, где искать подозреваемую, полиция просит сообщить эту информацию по номеру телефона: 8 981-402-06-14.
Конфиденциальность гарантируется.
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