Полиция Петрозаводска ищет девушку, скрывшуюся от дознания

Правоохранительные органы столицы Карелии разыскивают подозреваемую в преступлении Алину Ш., сообщили в МВД республики.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают Алину Николаевну Ш. 1985 года рождения.



Ее подозревают в имущественном преступлении. Петрозаводчанка скрылась от органов дознания.

Всех, кто знает, где искать подозреваемую, полиция просит сообщить эту информацию по номеру телефона: 8 981-402-06-14.



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