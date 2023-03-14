Полиция Петрозаводска ищет молодую пару, подозреваемую в краже на Кукковке

Правоохранительным органам столицы Карелии нужны информаторы на условиях конфиденциальности.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают граждан, запечатленных на видеозаписи. Они могут быть причастны к краже товара из магазина на улице Ровио.



Преступление совершили в середине февраля, рассказали в МВД Карелии.

Всех, кто знает этих людей, а также то, где их можно найти, полиция просит сообщить эти сведения по телефонам: 8 909-569-84-53, 8 911-669-42-78.



Конфиденциальность гарантируется.