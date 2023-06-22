Полиция Петрозаводска ищет мужчину, без вести пропавшего 9 дней назад

Правоохранительные органы столицы Карелии разыскивают Александра Юрьевича Х.

Сотрудники отдела полиции в Петрозаводске разыскивают без вести пропавшего Александра Юрьевича Х. 1985 года рождения.



Его местонахождение неизвестно с 15 июня, сообщили в МВД республики.



На вид ему 35-38 лет, рост около 165 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы русые короткие.



Всех, кто знает, где искать пропавшего, полиция просит передать эти сведения по телефонам: 8 911-415-25-87, 8 911-402-49-26.



