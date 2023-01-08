Полиция Петрозаводска ищет мужчину, скрывшегося от суда

Правоохранительные органы Петрозаводска разыскивают обвиняемого в краже.

Полиция карельской столицы разыскивает Андрея Вячеславовича Белова 1978 года рождения. Мужчина после обвинения в краже скрылся от суда.



Всех, кто знает, где его искать, полиция просит сообщать эти данные по номеру телефона: 8 981-402-06-14.



Конфиденциальность гарантируется, сообщили в МВД Карелии.