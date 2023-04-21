Полиция Петрозаводска ищет обвиняемого в краже, который скрылся от суда

Правоохранительным органам города нужны информаторы на условиях конфиденциальности, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска разыскивают Кирилла Анатольевича Е. 1988 года рождения.
Мужчину обвиняют в краже. Скрывается от суда.
Всех, кто знает, где искать обвиняемого, полиция просит сообщить эти сведения по номерам телефонов: 8 953-533-36-55 или 8 (814-2) 73 92 40.
Конфиденциальность гарантируется.
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