Полиция Петрозаводска ищет пару подозреваемых в краже на Древлянке

Правоохранительным органам столицы Карелии нужны информаторы на условиях конфиденциальности.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают неизвестных, запечатленных на фотографиях. Мужчина и женщина могут быть причастны к краже товара из магазина на Древлянке, которая произошла 16 июня.



Всех, кто узнал подозреваемых, и знает, где их искать, полиция просит передать эти сведения по телефонам: 8 911-411-65-96, 8 (814-2) 755-000.



Конфиденциальность гарантируется, рассказали в МВД Карелии.



