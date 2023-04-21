Полиция Петрозаводска ищет пару подозреваемых в краже на Древлянке

Правоохранительным органам столицы Карелии нужны информаторы на условиях конфиденциальности.
Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают неизвестных, запечатленных на фотографиях. Мужчина и женщина могут быть причастны к краже товара из магазина на Древлянке, которая произошла 16 июня.
Всех, кто узнал подозреваемых, и знает, где их искать, полиция просит передать эти сведения по телефонам: 8 911-411-65-96, 8 (814-2) 755-000.
Конфиденциальность гарантируется, рассказали в МВД Карелии.
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