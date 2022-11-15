Полиция Петрозаводска ищет подозреваемого, который скрылся от правосудия

Стражам порядка нужны осведомители на условиях конфиденциальности, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают Алексея Николаевича Я. 1976 года рождения.



Мужчину подозревают в имущественном преступлении, он скрылся от органов дознания.





Всех, кто знает, где искать подозреваемого, полиция просит сообщать эти данные по номеру телефона: +7 953-533-36-55.



Конфиденциальность гарантируется.