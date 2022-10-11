Полиция Петрозаводска ищет подозреваемого в грабеже

Сотрудникам полиции требуется помощь в поиске подозреваемого в грабеже, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники отдела полиции № 1 по Петрозаводску разыскивают Юрия Ч. 1999 года рождения. Он подозревается в совершении грабежа.
Всех, кто обладает значимыми сведениями о разыскиваемом, полиция просит сообщать по номерам: 8 911 415 25 87, 8 8142 73 91 54. Конфиденциальность гарантируется.
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