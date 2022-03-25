Полиция Петрозаводска ищет подозреваемого в имущественном преступлении

Петрозаводская полиция объявила в розыск мужчину, который может находиться в кругу лиц, ведущих асоциальный образ жизни.

Cотрудники уголовного розыска полиции Петрозаводска разыскивают мужчину, который, возможно, причастен к совершению имущественного преступления. Он может находиться в кругу лиц, ведущих асоциальный образ жизни. Об этом сообщает МВД.

«Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефону: 8 996 112 74 07. Конфиденциальность гарантируется», — сообщили в МВД