Полиция Петрозаводска ищет подозреваемого в краже из спортивного магазина (ВИДЕО)

Правоохранительным органам столицы Карелии нужны информаторы на условиях конфиденциальности.
Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают мужчину, запечатленного на видеозаписи. Его подозревают в краже товара из спортивного магазина.
Всех, кто знает, где искать злоумышленника, полиция просит поделиться этими сведениями по телефонам: 8 911-050-98-02 или 02.
Конфиденциальность гарантируется, сообщили в МВД Карелии.
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