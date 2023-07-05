Полиция Петрозаводска ищет подозреваемого в краже из торгового центра (ВИДЕО)

Правоохранительным органам столицы Карелии нужны информаторы на условиях конфиденциальности.
Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска разыскивают пожилого мужчину, запечатленного на видеозаписи.
Его подозревают в краже.
Всех, кто узнал его и располагает сведениями, где искать этого человека, полиция просит поделиться информацией по телефонам: 8 953-545-37-48 или 02.
Конфиденциальность гарантируется, рассказали в МВД Карелии.
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