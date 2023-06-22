Полиция Петрозаводска ищет подозреваемого в краже, который убежал от следствия

Правоохранительным органам столицы Карелии нужны информаторы на условиях конфиденциальности.
Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают Вячеслава Владимировича А. 1984 года рождения. Его подозревают в краже, от следствия мужчтна скрылся.
Всех, кто знает, где искать злоумышленника, полиция просит передать эти сведения по телефонам: 8 953-533-36-55, 8 920-017-60-45, 8 906-209-60-90.
Конфиденциальность гарантируется, сообщили в МВД Карелии.
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