Полиция Петрозаводска ищет подозреваемого в краже мужчину

Петрозаводчанин, подозреваемый в краже, скрылся от органов дознания, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 Петрозаводска разыскивают подозреваемого в краже Иван З. 1995 года рождения. Он скрывается от органа дознания.

Всех, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по номерам телефонов: +79114152587, +79114092696 или 02. Конфиденциальность гарантируется.