Полиция Петрозаводска ищет подозреваемого в магазинной краже (ВИДЕО)

Правоохранительные органы просят помочь найти подозреваемого в краже из сетевого магазина, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска разыскивают мужчину, запечатленного на видеозаписи.
Его подозревают в краже из сетевого магазина, сообщили в МВД Карелии.
Всех, кто узнал этого человека и знает, где его найти, полиция просит сообщить эти данные по телефону: +7 953-535-62-62.
Конфиденциальность гарантируется.
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