Полиция Петрозаводска ищет подозреваемого в магазинной краже (ВИДЕО)

Правоохранительные органы просят помочь найти подозреваемого в краже из сетевого магазина, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска разыскивают мужчину, запечатленного на видеозаписи.



Его подозревают в краже из сетевого магазина, сообщили в МВД Карелии.



Всех, кто узнал этого человека и знает, где его найти, полиция просит сообщить эти данные по телефону: +7 953-535-62-62.



Конфиденциальность гарантируется.