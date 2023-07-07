Полиция Петрозаводска ищет подозреваемую в краже из торгового центра (ВИДЕО)

Правоохранительным органам столицы Карелии нужны информаторы на условиях конфиденциальности.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска разыскивают женщину, запечатленную на видеозаписи.



Ее подозревают в краже.

Всех, кто узнал гражданку и знает, где ее можно найти, полиция просит передать эти сведения по телефону: 8 953-545-37-48.



Конфиденциальность гарантируется, рассказали в МВД Карелии.