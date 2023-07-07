Полиция Петрозаводска ищет подозреваемую в краже из торгового центра (ВИДЕО)

Правоохранительным органам столицы Карелии нужны информаторы на условиях конфиденциальности.
Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска разыскивают женщину, запечатленную на видеозаписи.
Ее подозревают в краже.
Всех, кто узнал гражданку и знает, где ее можно найти, полиция просит передать эти сведения по телефону: 8 953-545-37-48.
Конфиденциальность гарантируется, рассказали в МВД Карелии.
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