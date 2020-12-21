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Полиция Петрозаводска ищет похитителя в малиновой парке (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
10:23, 22 Декабря 2020
фото: © кадр из видео/МВД Карелии
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Уголовный розыск полиции Петрозаводска разыскивает мужчину в малиновой куртке, подозреваемого в совершении кражи, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками уголовного розыска полиции Петрозаводска разыскивается мужчина, запечатленный камерой видеонаблюдения. Он подозревается в совершении кражи продуктов в одном из сетевых магазинов в районе Сулажгора.

Полицейские просят всех, кто располагает любой значимой информацией о личности и местонахождении подозреваемого, сообщать по телефонам: 8 921 455 28 85 или 8 911 422 56 57.

Конфиденциальность гарантируется.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2020-12-22 13:07:59
Реинкарнация малиновых пиджаков.
Соображающий
2020-12-22 12:26:25
Не пойму: полиция ищет или мы должны ?
Leopol'd
2020-12-22 10:47:46
Может все-таки вор, а не похититель? Он никого не похищал, выкуп не требовал...
А то вы скоро в гангстеры или мафиози определите магазинных воришек.
Как говорил Жванецкий :"Тщательне'й надо!".
Гость
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