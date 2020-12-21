Полиция Петрозаводска ищет похитителя в малиновой парке (ВИДЕО)

Уголовный розыск полиции Петрозаводска разыскивает мужчину в малиновой куртке, подозреваемого в совершении кражи, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками уголовного розыска полиции Петрозаводска разыскивается мужчина, запечатленный камерой видеонаблюдения. Он подозревается в совершении кражи продуктов в одном из сетевых магазинов в районе Сулажгора.

Полицейские просят всех, кто располагает любой значимой информацией о личности и местонахождении подозреваемого, сообщать по телефонам: 8 921 455 28 85 или 8 911 422 56 57.

Конфиденциальность гарантируется.