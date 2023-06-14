Полиция Петрозаводска ищет пропавшего мужчину в камуфляже

Правоохранители просят помочь в поиске, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают без вести пропавшего Станислава Сергеевича Т., 1986 года рождения.



Он пропал в середине мая. Приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, короткие.



Был одет: куртка и штаны камуфляжного цвета, черные ботинки.



Полиция просит поделиться информацией о том, где может находиться пропавший, по номерам телефонов: 8 920-017-60-45, 8 953-533-36-55, 73-92-40 или 02.