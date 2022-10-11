Полиция Петрозаводска ищет пропавшую женщину по имени Хельми

Хельми Георгиевна К. 1941 года рождения не выходит на связь с 10 октября, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают без вести пропавшую Хельми Георгиевну К. 1941 года рождения. Пенсионерка не выходит на связь с 10 октября, проживает на улице Сегежской в Петрозаводске.



Может также находиться в селе Деревянное. На вид ей 80 лет, женщина среднего роста, такого же телосложения, волосы седые.

Всех, кто знает, где искать пропавшую, полиция просит сообщить эти данные по телефонам: 8 953-549-69-78, 8 (814-2) 739-240, или 02 (с мобильного – 102).