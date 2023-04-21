Полиция Петрозаводска ищет разборчивую любительницу дорогого алкоголя

Правоохранительным органам столицы Карелии нужны информаторы на условиях конфиденциальности.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают женщину, запечатленную на видеозаписи. Она может быть причастна к краже спиртного из магазина.

Всех, кто узнал подозреваемую, и знает, где ее искать, полиция просит передать эту информацию по телефонам: 8 911-050-98-02 или 02.



Конфиденциальность гарантируется, рассказали в МВД Карелии.