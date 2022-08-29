Полиция Петрозаводска ищет седеющего мужчину, подозреваемого в краже телефона (ВИДЕО)

Полиция Петрозаводска просит помочь в розыске, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска разыскивают мужчину, запечатлённого на видеозаписи, который подозревается в краже мобильного телефона.

Всех, кто что-либо знает о разыскиваемом, полиция просит сообщать информацию по номеру телефона: 8-953-529-77-26.

Конфиденциальность гарантируется.