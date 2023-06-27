Полиция Петрозаводска ищет троих подозреваемых в краже

Правоохранительным органам столицы Карелии нужны информаторы на условиях конфиденциальности.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают двух девушек и мужчину, запечатленных на фотографии. Они могут быть причастны к магазинной краже.



Всех, кто кто узнал подозреваемых и знает, где их можно найти, стражи порядка просят поделиться этой информацией по телефонам: 8 911-050-98-02 или 02.



Конфиденциальность гарантируется, сообщили в МВД Карелии.