Полиция Петрозаводска ищет женщину, подозреваемую в грабеже (ВИДЕО)

Подозреваемую в грабеже засняла видеокамера, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают женщину, подозреваемую в грабеже.



Гражданка попала в кадр камеры видеонаблюдения.



Всех, кто знает, где ее искать, полиция просит сообщать эту информацию по номеру телефона: 8 981-405-70-89.

Конфиденциальность гарантируется.