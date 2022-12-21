Полиция Петрозаводска ищет женщину, подозреваемую в грабеже (ВИДЕО)

Подозреваемую в грабеже засняла видеокамера, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают женщину, подозреваемую в грабеже.
Гражданка попала в кадр камеры видеонаблюдения.
Всех, кто знает, где ее искать, полиция просит сообщать эту информацию по номеру телефона: 8 981-405-70-89.
Конфиденциальность гарантируется.
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