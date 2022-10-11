Полиция Петрозаводска начала проверку по факту инцидента в троллейбусе, где пассажир ударил кондуктора

В Петрозаводске мужчину, который не желал оплачивать проезд, ударил женщину-кондуктора в челюсть.

Троллейбусное управление сообщило, что 23 октября на остановке Пархоменко в 13.26 в троллейбус, следовавший по маршруту № 1, зашел молодой человек лет 30, который был одет в черную куртку и шапку. Кондуктор попросила его оплатить проезд, но карта пассажира оказалась в стоп-листе. На просьбу оплатить наличными он начал ругаться матом.

В троллейбусе ехали дети, мужчина с коляской. На автовокзале кондуктор попросила мужчину выйти и снять деньги на проезд, в ответ он ударил ее в челюсть и вышел. Кондуктор чуть не упала от боли, пассажиры помогли сесть на сидение. Водителем тоже была женщина. Пострадавшей вызвали скорую помощь. О произошедшем сообщили в полицию.

В МВД Карелии «Столице на Онего» рассказали, что сообщение об инциденте в троллейбусе поступило в дежурную часть полиции 23 октября в 18.40.

«По данному факту проводится проверка, подозреваемый устанавливается», — сообщили в ведомстве.