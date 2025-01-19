Полиция Петрозаводска нашла водителя, сбившего девушку и скрывшегося с места ДТП на Древлянке

Водителем-нарушителем оказался 75-летний пенсионер.

Госавтоинспекция нашла водителя, сбившего пешехода на Древлянке, сообщили в дорожной полиции Петрозаводска.

Сегодня, 23 января, в 08.28 у дома № 4 на улице Попова неустановленный водитель на автомобиле Subaru наехал на пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия 23-летняя девушка-пешеход получила травмы. Водитель с места аварии скрылся, в ГАИ о случившемся не сообщил.

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска установили местонахождение водителя, которым оказался 75-летний пенсионер.

Водитель-нарушитель находится в ГАИ. В отношении пожилого мужчины полицейские составляют административные материалы за оставление места ДТП и непредоставление преимущества в движении пешеходу.

Ранее сообщалось, что автоинспекторы ищут скрывшегося с места аварии водителя, который на автомобиле сбил девушку-пешехода на древлянке.

Напомним, момент аварии с участием пешехода утром 23 января на Попова попал на видеозапись. Специалисты МЧС оказали девушке первую помощь, пострадавшую отвезли в РБ СЭМП.