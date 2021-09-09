Полиция Петрозаводска объявила в розыск подозреваемую в повреждении чужого имущества

Уголовный розыск Управления МВД России по Петрозаводску объявил в розыск жительницу города, которая подозревается в преступлении.

«Разыскивается по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ „Умышленное повреждение чужого имущества“, Широких Лилия Калервовна 06.12.1984 года рождения. Может находится в микрорайоне Зарека в Петрозаводске», — говорится в сообщении.



Всех, у кого есть информация о местонахождении подозреваемой, полиция Петрозаводска просит сообщить по телефонам: 8 981 405 85 21, 8 931 702 16 70, 715 327 или 02.