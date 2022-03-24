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Полиция Петрозаводска объявила в розыск подростка, часто сбегавшего из дома

Новости. Общество
09:04, 25 Марта 2022
фото: © МВД Карелии

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Полиция Петрозаводска разыскивает подростка, ушедшего из дома 18 марта и пропавшего без вести.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте МВД Карелии.

Разыскивается Никита Б. 2006 года рождения. На вид ему 16 лет, рост около 179 см, худощавого телосложения, волосы темные. Был одет в куртку парку серого цвета с капюшоном, синие джинсы, черные кроссовки.

«Ранее неоднократно уходил. Может находиться со сверстниками вблизи торговых точек микрорайонов «Зарека», «Ключевая», — говорится в сообщении.

Всех, кто видел Никиту после 18 марта или знает о его местонахождении, полиция просит сообщить по телефонам: 8 911 669 26 45, 8 8142 73 92 40 или 02 (с мобильного — 102).

 

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