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Полиция Петрозаводска объявила в розыск пропавшую девочку

Новости. Общество
18:46, 16 Марта 2022
фото: Поиск людей в Карелии. ПСО "ДОБРОСПАС"

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Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают без вести пропавшую девочку-подростка.

Об этом сообщает группа «Поиск людей в Карелии. ПСО «ДОБРОСПАС» Вконтакте.

Разыскивается Дарья Р.  2006 г. р., которая 15 марта около 08 часов 30 минут ушла из дома расположенного по адресу: г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 37.

• Приметы: на вид 15-16 лет, рост около 165 см, среднего телосложения, волосы темного цвета.
• Была одета: куртка белого цвета, черные джинсы, черные кроссовки
• Всем кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой или видевших ее после 08:30 15.03.2022 г. полиция прошу сообщить по телефонам: 88142-739240, 89535496978 или 02.

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