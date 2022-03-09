Полиция Петрозаводска объявила в розыск пропавшую девочку

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают без вести пропавшую девочку-подростка.

Об этом сообщает группа «Поиск людей в Карелии. ПСО «ДОБРОСПАС» Вконтакте.

Разыскивается Дарья Р. 2006 г. р., которая 15 марта около 08 часов 30 минут ушла из дома расположенного по адресу: г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 37.



• Приметы: на вид 15-16 лет, рост около 165 см, среднего телосложения, волосы темного цвета.

• Была одета: куртка белого цвета, черные джинсы, черные кроссовки

• Всем кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой или видевших ее после 08:30 15.03.2022 г. полиция прошу сообщить по телефонам: 88142-739240, 89535496978 или 02.