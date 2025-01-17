Полиция Петрозаводска объявила в розыск скрывшегося от суда молодого мужчину

Разыскиваемый обвиняется в имущественном преступлении.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают Александра Юрьевича М., 1991 года рождения. Как рассказали в МВД Карелии, он скрылся от суда.

Мужчину обвиняют в имущественном преступлении.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить информацию по номеру телефона: 8 981 402 0614.

Конфиденциальность гарантируется, заверили в МВД Карелии.