Полиция Петрозаводска опубликовала видео конфликта пассажиров в автобусе, где мужчину жестоко избили

Сотрудники правоохранительных органов продолжают искать двух молодых людей, которые вытащили пассажира из автобуса и избили его.

Напомним, инцидент произошел 17 ноября около 18.30 в маршрутном автобусе №26 между потерпевшим и двумя молодыми людьми. После того, как автобус остановился на остановке возле дома № 4 по улице Шотмана, двое злоумышленников силой вывели пассажира из салона, на улице избили его, после чего скрылись. В ближайшее время материалы будут направлены в Следственный комитет Карелии.

В настоящее время ведется розыск подозреваемых. Всех, кто стал очевидцем происшествия или владеет информацией о лицах, причастных к нему, просят сообщать по телефону: +7-981-404-54-77, +7(8142) 715-327. Конфиденциальность гарантируется.

Видео с инцидентом в автобусе МВД Карелии выложило на своем официальном сайте.