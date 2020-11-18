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Полиция Петрозаводска опубликовала видео конфликта пассажиров в автобусе, где мужчину жестоко избили

Новости. Происшествия
14:12, 19 Ноября 2020
фото: © кадр из видео/МВД Карелии
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Сотрудники правоохранительных органов продолжают искать двух молодых людей, которые вытащили пассажира из автобуса и избили его.

Напомним, инцидент произошел 17 ноября около 18.30 в маршрутном автобусе №26 между потерпевшим и двумя молодыми людьми. После того, как автобус остановился на остановке возле дома № 4 по улице Шотмана, двое злоумышленников силой вывели пассажира из салона, на улице избили его, после чего скрылись. В ближайшее время материалы будут направлены в Следственный комитет Карелии.

В настоящее время ведется розыск подозреваемых. Всех, кто стал очевидцем происшествия или владеет информацией о лицах, причастных к нему, просят сообщать по телефону: +7-981-404-54-77, +7(8142) 715-327. Конфиденциальность гарантируется.

Видео с инцидентом в автобусе МВД Карелии выложило на своем официальном сайте.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
протестанутый
2020-11-19 14:52:58
Звука нет. Причина остановки ? Может за дело наваляли, а либерастня уже к молекуле с плакатиками выдвигается в количестве полутора землекопов.
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