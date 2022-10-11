Полиция Петрозаводска поймала серийного похитителя велосипедов

Ранее судимый безработный житель Петрозаводска попался на краже двух велосипедов.

В полицию Петрозаводска поступили заявления о кражах велосипедов от 39-летней горожанки и 33-летнего петрозаводчанина. Велосипеды украли на прошлой неделе днем из подъездов жилых домов.



В обоих случаях транспорт не был пристегнут. Ущерб составил: в одном случае 12,1 тысячи рублей, в другом - 9,6 тысячи рублей.

Стражи порядка нашли подозреваемого. Им оказался ранее судимый безработный 36-летний горожанин. Он признал вину и пояснил, что краденое успел продать, а деньги потратить на себя.

Возбуждены уголовные дела о краже. Мужчине грозит до пяти лет колонии, сообщили в МВД Карелии.