Полиция Петрозаводска приглашает на работу сотрудников

В полиции Петрозаводска объявили о наличии вакансий.
Отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по Петрозаводску приглашает на службу граждан России. Об этом информирует МВД.
Сообщается, что требуются сотрудники на должности младшего начальствующего состава — полицейский или полицейский (водитель).
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