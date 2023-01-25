Полиция Петрозаводска прикрыла семейный наркобизнес

По версии следствия, супруги из столицы Карелии продавали марихуану.

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении супружеской пары. 33-летнего мужчину и его 31-летнюю жену обвиняют в наркоторговле.

Согласно материалам уголовного дела, супруги хранили дома марихуану, которую продавали жителям города.

Так, в июле 2022 года мужчина нашел покупателя и договорился с ним о встрече, после чего супруга продала ему наркотик.

В тот же день злоумышленников дома задержали сотрудники полиции. Марихуану изъяли.

Злоумышленники во всем признались, сообщили в прокуратуре Карелии. Уголовное дело направлено в суд. Семейной паре грозит до 15 лет колонии со штрафом до 500 тысяч рублей.