Полиция Петрозаводска просит опознать женщину, тело которой было найдено восемь лет назад

Полиция столицы Карелии просит помочь в установлении личности женщины, тело которой было найдено на улице Ригачина в конце января 2014 года.

Сообщение с просьбой о помощи появилось в группе Поиск людей в Карелии со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

Несмотря на то, что тело женщины было обнаружено восемь лет назад, опознать ее до сих пор не удалось.

На вид умершей было 45-60 лет, рост 167 сантиметров, среднего телосложения, европейского типа, волосы темные с сединой, размер ноги 36.

Была одета в джемпер трикотажный розового цвета с рисунком в виде черных кругов, джинсы темно-синего цвета, сапоги с верхом из войлочной ткани черного цвета на меху, носок синий с рисунком в виде головы Деда Мороза бело-красного цвета.

Полицейские также перечислили особые приметы погибшей. У нее был вертикальный шрам на животе длиной 17 сантиметров, а также отсутствовали четыре верхних зуба.

Всех, кому что-либо известно об этой женщине, полиция просит звонить по телефонам: 8 953 549 69 78, 8 814 273 92 40 или 02.