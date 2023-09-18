Полиция Петрозаводска просит помочь найти велосипедного вора

Правоохранительным органам столицы Карелии нужны информаторы на условиях конфиденциальности.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска ищут мужчину, запечатленного на видеозаписи.



Его подозревают в краже велосипеда.

Всех, кто узнал этого мужчину из нает, где его искать, полиция просит передать эти сведения по номеру телефона: 8 953-545-37-48.

Конфиденциальность гарантируется, рассказали в региональном МВД.