Полиция Петрозаводска просит помочь в поиске подростка

В Петрозаводске пропал 16-летний юноша.
Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска разыскивают без вести пропавшего Тиккоева Семена Андреевича, 2007 года рождения. Его местонахождение неизвестно.
Юноша может находиться в любом районе Петрозаводска.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка или видел его, полиция просит сообщить по телефонам: 8 953 533 36 55 или 02 (с мобильного – 102).
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание