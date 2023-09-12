Полиция Петрозаводска просит помочь в поиске подростка

В Петрозаводске пропал 16-летний юноша.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска разыскивают без вести пропавшего Тиккоева Семена Андреевича, 2007 года рождения. Его местонахождение неизвестно.

Юноша может находиться в любом районе Петрозаводска.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка или видел его, полиция просит сообщить по телефонам: 8 953 533 36 55 или 02 (с мобильного – 102).