Полиция Петрозаводска разыскивает 44-летнего худощавого мужчину

Житель Петрозаводска ушел из дома 7 октября и пропал.
Сотрудники полиции разыскивают Илью Анатольевича В. 1979 года рождения, который 7 октября ушел из дома в Петрозаводске и пропал. До сих пор его местонахождение неизвестно.
Мужчине на вид 40 лет, он худощавого телосложения, рост 170 сантиметров, волосы темные, не брит. Был одет в темно-синюю ветровку, бело-серый джемпер на молнии, темно-серые джинсы и бело-салатовые кроссовки.
Всех, кто знает о местонахождении пропавшего мужчины, полиция просит сообщать по номерам телефонов: 8 911 661-46-77, 8 999 528-39-50.
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