Полиция Петрозаводска разыскивает бездомного мужчину

Родственники Андрея Анатольевича Б. 1965 года рождения ничего не знают о нем с прошлого лета.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают без вести пропавшего Андрея Анатольевича Б. 1965 года рождения.



Мужчина утратил связь с родственниками летом 2022 года. Без определенного места жительства.

На вид ему 55-60 лет, рост около 180 – 185 сантиметров, пропавший худощавого телосложения, волосы седые. Возможно носит бороду и усы.

Всех, кто знает, где искать петрозаводчанина, полиция просит сообщить эти сведения по номерам телефонов: 8 911-415-25-87, 8 (814-2) 73-91-54, 02 (с мобильного – 102).



