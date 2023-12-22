Полиция Петрозаводска разыскивает девочку-подростка

Несовершеннолетняя девушка приехала в Петрозаводск из Костомукши и пропала.

Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают местонахождение Ангелины Владимировны З., 2008 года рождения.



Пятнадцатилетняя девушка 21 декабря приехала в Петрозаводск из Костомукши с группой детей, но убежала от воспитателя, рассказали в полиции карельской столицы.



Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщать по номеру телефона: +7 981 402-06-14.