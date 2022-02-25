Полиция Петрозаводска разыскивает исчезнувшего мужчину

В Карелии ведутся поиски Павла Яковлева, который пропал 20 февраля.

Сотрудники петрозаводской полиции разыскивают без вести пропавшего Яковлева Павла Борисовича 1973 года рождения. Его местонахождение неизвестно с 20 февраля 2022 года.

Приметы: на вид 43-45 лет, рост около 175 см., худощавого телосложения, волосы прямые черные.

Был одет во все черное: пуховик, брюки, шапка, ботинки. Носит очки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефонам: 8 987 240 03 41, 8 8142 739 240, или 02 (с мобильного — 102).