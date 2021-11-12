Полиция Петрозаводска разыскивает исчезнувшего прошлой зимой вахтовика (ФОТО)

Продолжается розыск мужчины, выехавшего на вахту в Олонецкий район и более не выходившего на связь, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают Александра Федоровича И., 1983 года рождения. В январе 2021 года выехал на вахту в Олонецкий район и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На вид 35–37 лет, рост около 175 см, среднего телосложения, волосы русые короткие, глаза голубого цвета.

Всех, имеющих сведения о местонахождении разыскиваемого или видевших его в 2021 году, полиция просит сообщить по телефонам: 89114024926, 89114152587 или 02 (с мобильного — 102).