Полиция Петрозаводска разыскивает магазинного воришку

Правоохранительным органам карельской столицы требуются информаторы на условиях конфиденциальности.
Сотрудники отдела полиции в Петрозаводске разыскивают мужчину, запечатленного на фотографии. Его подозревают в краже товара из гипермаркета.
Всех, кто узнал этого человека, или знает, где его искать, полиция просит звонить по телефонам: 8 911-401-00-07 или 02.
Конфиденциальность гарантируется.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание