Полиция Петрозаводска разыскивает молодого мужчину в красной шапочке (ВИДЕО)

В Петрозаводске ищут подозреваемого в преступлении, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личность и местонахождение запечатлённого на видеозаписи мужчины, который, возможно, причастен к имущественному преступлению.

Полиция просит всех, обладающих информацией о мужчине, сообщать значимые сведения по номерам телефонов: 8-931-700-00-41, 8-911-427-69-69.

Конфиденциальность гарантируется.