Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину черной куртке и серых штанах

Мужчина попал на запись камер видеонаблюдения.

Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, который попал на запись камер видеонаблюдения. Предположительно, он может быть причастен к краже в магазине, об этом сообщили в МВД республики. На записи с камер видно, что мужчина был в черной куртке и шапке и серых штанах.

— Сотрудниками Отдела полиции №3 Управления МВД России по Петрозаводску устанавливают личность мужчины, запечатлённого на видеозаписи. Он может быть причастен к открытому хищению продуктов питания из сетевого магазина, — сообщили в ведомстве.

В полиции попросили всех, кто обладает информацией о разыскиваемом, сообщить по телефонам: 8 (921) 018-09-05 или 8 (911) 432-54-92.