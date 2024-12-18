Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в хищении

Мужчина, который может быть причастен к хищению, попал на запись видеокамеры.
Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личность мужчины, который попал на запись камеры видеонаблюдения.
Мужчина может быть причастен к хищению, сообщили в полиции.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, сообщить информацию по номерам телефонов: 8 911 426 8177 или 8 911 050 9802.
Конфиденциальность гарантируется, заверили в МВД Карелии.
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