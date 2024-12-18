Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в хищении

фото: © Скриншот с видео от МВД Карелии

Мужчина, который может быть причастен к хищению, попал на запись видеокамеры.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личность мужчины, который попал на запись камеры видеонаблюдения.

Мужчина может быть причастен к хищению, сообщили в полиции.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, сообщить информацию по номерам телефонов: 8 911 426 8177 или 8 911 050 9802.

Конфиденциальность гарантируется, заверили в МВД Карелии.